  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Реал Мадрид - Севилья 9 мая прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
9 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 35-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Реал МадридСевилья
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Севилья, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
05.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Севилья0 : 1Реал Мадрид
18.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид2 : 1Севилья
22.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Севилья0 : 1Реал Мадрид
19.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид2 : 0Севилья
26.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Севилья3 : 0Реал Мадрид
09.05.2018 Испания - Примера Тур 34 Севилья3 : 2Реал Мадрид
09.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Реал Мадрид5 : 0Севилья
14.05.2017 Испания - Примера Тур 37 Реал Мадрид4 : 1Севилья
15.01.2017 Испания - Примера Тур 18 Севилья2 : 1Реал Мадрид
12.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала Севилья3 : 3Реал Мадрид

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Реал Мадрид - Эльче 13 марта прямая трансляция
    Реал Мадрид - Эльче 13 марта прямая трансляция
    Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500 13 Марта 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 27-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...
  • Реал Мадрид - Эйбар 03 апреля прямая трансляция
    Реал Мадрид - Эйбар 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500 3 Апреля 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Исидро Диас де...
  • Реал Мадрид - Кадис 17.10.2020 прямая трансляция
    Реал Мадрид - Кадис 17.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500 17 октября 2020, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига ,  6-й тур Главный судья:...
  • Атлетико - Алавес 21 марта прямая трансляция
    Атлетико - Алавес 21 марта прямая трансляция
    Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000 21 Марта 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 28-й тур Главный судья: Хуан...
  • Гранада - Реал Мадрид прямая трансляция 13.07.2020
    Гранада - Реал Мадрид прямая трансляция 13.07.2020
    Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 13 июля 2020, понедельник. 23:00 МСК. 36-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме Латре...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close