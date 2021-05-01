  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Фиорентина - Лацио 8 мая прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
8 Мая 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 35-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
ФиорентинаЛацио
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Лацио, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Джузеппе Якини
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Лацио2 : 1Фиорентина
27.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Лацио2 : 1Фиорентина
27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Фиорентина1 : 2Лацио
10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Фиорентина1 : 1Лацио
07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Лацио1 : 0Фиорентина
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Фиорентина3 : 4Лацио
26.12.2017 Кубок Италии 1/4 финала Лацио1 : 0Фиорентина
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Лацио1 : 1Фиорентина
13.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Фиорентина3 : 2Лацио
18.12.2016 Италия - Серия А Тур 17 Лацио3 : 1Фиорентина

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Фиорентина - Кротоне 23.01.2021 прямая трансляция
    Фиорентина - Кротоне 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 23 января 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Пиччинини...
  • Фиорентина - Верона 19.12.2020 прямая трансляция
    Фиорентина - Верона 19.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 19 декабря 2020, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 13 -й тур Главный судья: Франческо...
  • Фиорентина - Парма 07.03.2021 прямая трансляция
    Фиорентина - Парма 07.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 7 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 26-й тур Главный судья: Розарио Абиссо...
  • Фиорентина - Болонья 03.01.2021 прямая трансляция
    Фиорентина - Болонья 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Даниэле...
  • Фиорентина - Сассуоло 16.12.2020 прямая трансляция
    Фиорентина - Сассуоло 16.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 16 декабря 2020, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 12 -й тур Главный судья: Паоло Валери...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close