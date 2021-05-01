Фиорентина - Лацио 8 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Лацио, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Джузеппе Якини
|Симоне Индзаги
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 1
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 4
|26.12.2017
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|26.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
|13.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 2
|18.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 23 января 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Пиччинини...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 19 декабря 2020, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 13 -й тур Главный судья: Франческо...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 7 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 26-й тур Главный судья: Розарио Абиссо...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Даниэле...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 16 декабря 2020, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 12 -й тур Главный судья: Паоло Валери...