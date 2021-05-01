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Интер - Сампдория 8 мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
8 Мая 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 35-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
ИнтерСампдория
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Сампдория, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Сампдория2 : 1Интер М
21.06.2020 Италия - Серия А Тур 25 Интер М2 : 1Сампдория
28.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Сампдория1 : 3Интер М
17.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Интер М2 : 1Сампдория
22.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Сампдория0 : 1Интер М
18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Сампдория0 : 5Интер М
24.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Интер М3 : 2Сампдория
03.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Интер М1 : 2Сампдория
30.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Сампдория1 : 0Интер М
20.02.2016 Италия - Серия А Тур 26 Интер М3 : 1Сампдория

Отзывы и комментарии к матчу

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