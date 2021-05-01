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Удинезе - Болонья 8 мая прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
8 Мая 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 35-й тур
Главный судья: Антонио Санторо (Италия)
УдинезеБолонья
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Удинезе - Болонья, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Удинезе
Удине
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Болонья2 : 2Удинезе
22.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Болонья1 : 1Удинезе
04.12.2019 Кубок Италии 4-й раунд Удинезе4 : 0Болонья
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Удинезе1 : 0Болонья
03.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Удинезе2 : 1Болонья
30.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Болонья2 : 1Удинезе
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Удинезе1 : 0Болонья
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Болонья1 : 2Удинезе
30.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Болонья4 : 0Удинезе
05.12.2016 Италия - Серия А Тур 15 Удинезе1 : 0Болонья

Отзывы и комментарии к матчу

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