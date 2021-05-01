Удинезе - Болонья 8 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Удинезе - Болонья, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Лука Готти
|Синиша Михайлович
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 2
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|04.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 0
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|30.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 0
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 2
|30.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 34
|4 : 0
|05.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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