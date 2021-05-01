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Верона - Торино 9 мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
9 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 35-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
ВеронаТорино
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Торино, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верона
Верона
Торино
Турин
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Давиде Никола
История личных встреч
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Торино1 : 1Верона
22.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Торино1 : 1Верона
15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Верона3 : 3Торино
25.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Верона2 : 1Торино
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Торино2 : 2Верона
31.01.2016 Италия - Серия А Тур 22 Торино0 : 0Верона
13.09.2015 Италия - Серия А Тур 3 Верона2 : 2Торино
07.02.2015 Италия - Серия А Тур 22 Верона1 : 3Торино
21.09.2014 Италия - Серия А Тур 3 Торино0 : 1Верона
17.02.2014 Италия - Серия А Тур 24 Верона1 : 3Торино

Отзывы и комментарии к матчу

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