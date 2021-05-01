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Парма - Аталанта 9 мая прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
9 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 35-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия)
ПармаАталанта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Аталанта, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Парма
Парма
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Аталанта3 : 0Парма
28.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Парма1 : 2Аталанта
06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта5 : 0Парма
31.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Парма1 : 3Аталанта
27.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Аталанта3 : 0Парма
08.03.2015 Италия - Серия А Тур 26 Парма0 : 0Аталанта
19.10.2014 Италия - Серия А Тур 7 Аталанта1 : 0Парма
16.02.2014 Италия - Серия А Тур 24 Аталанта0 : 4Парма
25.09.2013 Италия - Серия А Тур 5 Парма4 : 3Аталанта
05.05.2013 Италия - Серия А Тур 35 Парма2 : 0Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

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