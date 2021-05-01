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Рома - Кротоне 9 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
9 Мая 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 35-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
РомаКротоне
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Кротоне, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим
Кротоне
Кротоне
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Серсе Косми
История личных встреч
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Кротоне1 : 3Рома
18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Кротоне0 : 2Рома
25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Рома1 : 0Кротоне
12.02.2017 Италия - Серия А Тур 24 Кротоне0 : 2Рома
21.09.2016 Италия - Серия А Тур 5 Рома4 : 0Кротоне

Отзывы и комментарии к матчу

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