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Дженоа - Сассуоло 9 мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
9 Мая 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 35-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
ДженоаСассуоло
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Сассуоло, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Сассуоло2 : 1Дженоа
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Сассуоло5 : 0Дженоа
05.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Дженоа2 : 1Сассуоло
03.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Дженоа1 : 1Сассуоло
02.09.2018 Италия - Серия А Тур 3 Сассуоло5 : 3Дженоа
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Дженоа1 : 0Сассуоло
20.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло0 : 0Дженоа
05.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Дженоа0 : 1Сассуоло
18.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Сассуоло2 : 0Дженоа
09.04.2016 Италия - Серия А Тур 32 Сассуоло0 : 1Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

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