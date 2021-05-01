Дженоа - Сассуоло 9 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Сассуоло, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Баллардини
|Роберто де Дзерби
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|5 : 0
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|5 : 3
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 0
|20.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 0
|05.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 1
|18.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 0
|09.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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