Ювентус - Милан 9 мая прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' Финальный свисток! «Милан» на «Альянц Стэдиум» с крупным счётом переиграл «Ювентус» — 3:0! Благодаря этой победе «россонери» врываются в лигочемпионскую зону, а вот туринцы спускаются на пятое место таблицы Серии А! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!90+2'Дибала прошёл вдоль линии штрафной, обогнув двух защитников и пробив с левой — в метре от штанги!

90+1' Четыре минуты добавлено ко второму тайму!

90' Кьер до конца преследовал Дибалу, заблокировав удар! А уже последующий угловой от хозяев ничего не принёс.

88' Далот промчал по правому краю, но далее выполнил слишком сильную подачу — через всю штрафную «Юве».

86' Доннарумма не стал рисковать, переправив мяч через перекладину после подачи Куадрадо.

84' «Ювентус», безусловно, не сдаётся, летит в атаку, но никак не может напрячь оборону соперника.

82' 0:3 Фикайо Томори ГОЛ! Чалханоглу со стандартного положения закрутил передачу в штрафную, где Томори выиграл верховую борьбу у Кьеллини, головой направив мяч в ворота, да ещё и с отскоком от газона!

82' Суалихо Мейте Мейте заменил Беннасера.

82' Диогу Далот Салемакерс покинул поле, уступив место Далоту.

80' «Милан» почувствовал свой запас прочности, взявшись за владение мячом.

79' Пауло Дибала Дибала заменил Кьезу.

78' 0:2 Анте Ребич ГОЛ! Ребич нанёс изумительный удар из-за штрафной — мяч залетел в самую девятку! Щенсны лишь взглядом проводил эту красоту!

76' Алексис Салемакерс Заглянул «Милан» на чужую половину, но эта вылазка завершилась фолом Салемакерса на карточку.

74' Грузят туринцы мяч в штрафную, но пока этого давления не хватает.

72' Кулушевски и Мората активно бились за мяч в чужой штрафной, но гости борьбу не проиграли.

70' Раде Крунич А теперь есть проблемы со здоровьем у Диаса. И тут замена. Крунича подняли с лавки.

69' Ребич в одно касание сделал передачу в штрафную хозяев, но Диасу не позволили принять мяч.

68' Роналду напомнил всем, что он находится на поле, но его удар пришёлся мимо миланского створа.

67' Деян Кулушевски «Ювентус» отвечает плановой заменой — Кулушевски вместо Бентанкура.

66' Анте Ребич Да, вынужденная замена! Ибрагимович покинул поле, уступив место Ребичу.

65' Неприятности у «Милана» — Ибрагимович рухнул на газон. Неужели замена?

63' Ибрагимович навязал борьбу в чужой штрафной, но не сумел нанести удар по воротам.

61' Куадрадо откровенно заблокировал фланговый проход Эрнандеса.

59' Браим Диас Диас за грубую игру получил жёлтую карточку. Посыпались предупреждения после перерыва.

58' Франк Кессье Кессье взялся за удар с 11-метровой отметки, но не переиграл голкипера «Ювентуса» — Щенсны отразил мяч, летевший в угол ворот!

57' Джорджо Кьеллини А при ударе Диаса, как показал повтор, мяч попал в руку Кьеллини! Ничего себе! Пенальти!

56' Расторопный Диас подобрал мяч в штрафной хозяев и пробил — в защитника!

55' Калабрия получил медицинскую помощь. Возобновилась игра после небольшой паузы.

53' Федерико Кьеза Кьеза в подкате скосил соперника — Калабрия пострадал! И это первая жёлтая карточка в матче!

51' Мората упал перед штрафной «Милана», но судья тут ничего криминального не усмотрел.

49' Туринцы, похоже, берутся за дело — всё более настойчиво хозяева атакуют.

47' Мората шикарно пяткой скинул мяч под удар Бентанкуру, но с его попыткой из пределов штрафной Доннарумма справился! Таких моментов у «Юве» в первом тайме не было.

46' Начался второй тайм! Никаких замен.

45+3' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Ювентус» не так был заметен в атаке, лидеры так вообще выпали, а «Милан», хорошо рассмотрев соперника, сумел в компенсированное время открыть счёт — Браим Диас оправдал свой выход в старте, 0:1. С нетерпением ждём вторую половину матча!45+2'Было подозрение на игру рукой со стороны Диаса, но VAR разобрался, оставив гол «Милана» в силе!

45+1' 0:1 Браим Диас ГОЛ! После подачи со стандартного положения Щенсны сыграл кулаками на выходе из ворот, но мяч не покинул штрафную — Диас подобрал, ушёл чуть в центр и пробил точно в дальнюю девятку!

45+1' Две минуты Паоло Валери добавил к первому тайму.

44' Эрнандес вновь обострил атаку гостей, забравшись в чужую штрафную, но уже на удар сил не хватило.

43' Кьеза пытался наконец-то проявить себя, но после рывка по флангу упустил мяч за боковую.

41' И ещё одно неприятное столкновение. Эрнандес пострадал в противоборстве с Куадрадо.

39' В последние минуты у гостей лучше держится мяч. Де Лигт в верховой борьбе врезался в Ибрагимовича — фол, но без карточки.

37' Свой первый угловой разыграли «россонери», но без момента у ворот Щенсны.

36' Эрнандес левым краем ворвался в штрафную «Ювентуса» и прострелил на дальнюю штангу, но Ибрагимовичу помешали замкнуть эту атаку!

34' Неплохой сольный проход удался Бентанкуру, но его удар гости накрыли!

32' Туринцы решили немного подержать мяч на своей половине.

30' Заработал «Ювентус» очередной угловой. Куадрадо от угла поля закрутил мяч на дальнюю штангу, Доннарумма ошибся на выходе из ворот, позволив Кьеллини пробить головой — мимо!

28' Не получилось у туринцев развить атаку через центр — Кьеза и Мората проскочили мимо мяча.

26' Доннарумма подстраховал оборону «Милана», надёжно сыграв по мячу за пределами штрафной.

24' Чалханоглу перехватил мяч на чужой половине, продвинулся к штрафной, но на ударную позицию так и не вышел.

22' Диас сместился в центр и зарядил с радиуса штрафной — Щенсны прижал мяч!

21' Эрнандес и Роналду неудачно столкнулись. Обошёлся эпизод без серьёзных последствий.

19' Диас принял передачу в штрафной «Ювентуса» и нанёс удар из-под защитника — неточно.

18' Ибрагимович издали выполнил мощный удар — Кьеллини расположился на пути мяча к цели!

17' Несколько мелких фолов подряд зафиксировал арбитр. Пока без карточек обходится игра.

15' Рабьо на скорости прорвался в штрафную «Милана» и нанёс удар — Томори в подкате заблокировал мяч!

13' Теперь уже низом Ибрагимович простреливал в направлении Диаса, но и эта задумка не прошла.

11' Диас не прочувствовал скидку Ибрагимовича к воротам — мяч достался Щенсны.

10' Чалханоглу перестарался при борьбе за мяч, завалив в чужой штрафной Кьеллини.

9' Куадрадо совершил ещё одну подачу от угла поля, но мяч нашёл голову Ибрагимовича, пришедшего в штрафную «Милана» помочь своей обороне.

8' Салемакерс с правого фланга вырезал подачу в штрафную «Ювентуса», но мяч до Ибрагимовича не долетел.

6' «Ювентус» на правах хозяев больше владеет мячом. «Милан» готов терпеть в обороне.

4' Де Лигт пришёл в штрафную «Милана», где использовал удобный отскок на ногу и пробил с лёта — Эрнандес заблокировал мяч!

2' «Ювентус» заработал первый угловой в матче. Куадрадо выполнил подачу на ближнюю штангу, где гости и ждали мяч.

1' Матч начался! «Милан» разыграл мяч с центра поля.