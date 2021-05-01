Ювентус - Милан 9 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Милан, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андреа Пирло
|Стефано Пиоли
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 3
|07.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|4 : 2
|12.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|13.02.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 0
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 1
|16.01.2019
|Суперкубок Италии
|Финал
|1 : 0
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 2
|09.05.2018
|Кубок Италии
|Финал
|4 : 0
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|3 : 1
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