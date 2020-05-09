Кёльн - Фрайбург 9 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Фрайбург, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 32 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Фридхельм Функель
|Кристиан Штрайх
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|5 : 0
|02.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|4 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 2
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 2
|10.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|3 : 4
|12.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 1
|16.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 0
|04.04.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|03.03.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|02.11.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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