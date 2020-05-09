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Кёльн - Фрайбург 9 мая прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
9 Мая 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Бундеслига, 32-й тур
КельнФрайбург
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Фрайбург, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 32 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Германия Фридхельм Функель
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Фрайбург5 : 0Кёльн
02.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Кёльн4 : 0Фрайбург
31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Фрайбург1 : 2Кёльн
28.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Фрайбург3 : 2Кёльн
10.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Кёльн3 : 4Фрайбург
12.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 20 Фрайбург2 : 1Кёльн
16.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 3 Кёльн3 : 0Фрайбург
04.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 27 Фрайбург1 : 0Кёльн
03.03.2015 Кубок Германии 1/8 финала Фрайбург2 : 1Кёльн
02.11.2014 Германия - Бундеслига Тур 10 Кёльн0 : 1Фрайбург

Отзывы и комментарии к матчу

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