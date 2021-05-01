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Герта - Арминия 9 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
9 Мая 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Бундеслига, 32-й тур
ГертаАрминия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Герта - Арминия, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 32 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Герта
Берлин
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Венгрия Паль Дардаи
Германия Франк Крамер
История личных встреч
10.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Арминия1 : 0Герта
10.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Арминия0 : 2Герта
28.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Арминия0 : 0 4 : 2Герта
06.02.2009 Германия - Бундеслига Тур 19 Арминия1 : 1Герта
23.08.2008 Германия - Бундеслига Тур 2 Герта1 : 1Арминия
16.02.2008 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта1 : 0Арминия
25.08.2007 Германия - Бундеслига Тур 3 Арминия2 : 0Герта
07.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 28 Герта1 : 1Арминия
08.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 11 Арминия2 : 2Герта

Отзывы и комментарии к матчу

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