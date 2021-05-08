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Лион - Лорьян 8 мая прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
8 Мая 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
ЛионЛорьян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Лорьян, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лион
Лион
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Лорьян1 : 1Лион
08.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Лион1 : 4Лорьян
24.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Лорьян1 : 0Лион
03.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 32 Лорьян1 : 3Лион
09.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 1 Лион0 : 0Лорьян
15.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 25 Лорьян1 : 1Лион
24.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 7 Лион4 : 0Лорьян
10.05.2014 Франция - Лига 1 Тур 37 Лион0 : 1Лорьян
22.12.2013 Франция - Лига 1 Тур 19 Лорьян2 : 2Лион
24.02.2013 Франция - Лига 1 Тур 26 Лион3 : 1Лорьян

Отзывы и комментарии к матчу

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