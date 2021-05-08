Лион - Лорьян 8 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Лорьян, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Руди Гарсия
|Кристоф Пеллиссье
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|08.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 4
|24.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 0
|03.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 3
|09.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 0
|15.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 1
|24.09.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|4 : 0
|10.05.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 1
|22.12.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 2
|24.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 11 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 32-й тур Главный судья: Микаэль Лесаж...
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 3 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 28-й тур Главный судья: Рудди Букке (Амьен,...
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Клеман Турпен (Улинс,...
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 13 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Антони Готье...
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 6 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)...