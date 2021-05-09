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Ренн - ПСЖ 9 мая прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
9 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
РеннПСЖ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ренн - ПСЖ, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ренн
Ренн
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
07.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 ПСЖ3 : 0Ренн
18.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Ренн2 : 1ПСЖ
03.08.2019 Суперкубок Франции Финал ПСЖ2 : 1Ренн
27.04.2019 Кубок Франции Финал Ренн2 : 2 6 : 5ПСЖ
27.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 ПСЖ4 : 1Ренн
23.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн1 : 3ПСЖ
12.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 37 ПСЖ0 : 2Ренн
30.01.2018 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Ренн2 : 3ПСЖ
07.01.2018 Кубок Франции 1/32 финала Ренн1 : 6ПСЖ
16.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Ренн1 : 4ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

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