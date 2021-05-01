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Страсбург - Монпелье 9 мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
9 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Жером Мигелгорри (Франция)
СтрасбурМонпелье
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Страсбург - Монпелье, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Тьерри Лаури
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Страсбург0 : 2Монпелье
22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Монпелье4 : 3Страсбург
29.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Монпелье3 : 0Страсбург
29.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Страсбург1 : 0Монпелье
20.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Страсбург1 : 3Монпелье
15.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье1 : 1Страсбург
23.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 Страсбург0 : 0Монпелье
19.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье1 : 1Страсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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