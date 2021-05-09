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Ницца - Брест 9 мая прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
9 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
НиццаБрест
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Брест, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Брест
Брест
Главные тренеры
Румыния Адриан Урся
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Брест2 : 0Ницца
21.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца2 : 2Брест
14.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Брест0 : 0Ницца
02.02.2013 Франция - Лига 1 Тур 23 Брест0 : 2Ницца
15.09.2012 Франция - Лига 1 Тур 5 Ницца4 : 2Брест
15.01.2012 Франция - Лига 1 Тур 20 Брест1 : 0Ницца
27.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 4 Ницца0 : 0Брест
07.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 34 Брест0 : 0Ницца
18.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 18 Ницца1 : 1Брест

Отзывы и комментарии к матчу

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