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Метц - Ним 9 мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
9 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
МетцНим
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Метц - Ним, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Метц
Метц
Ним
Ним
Главные тренеры
Франция Фредерик Антонетти
Франция Паскаль Планк
История личных встреч
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Ним0 : 1Метц
07.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Метц2 : 1Ним
30.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Ним1 : 1Метц
22.02.2016 Франция - Лига 2 Тур 27 Ним2 : 1Метц
25.09.2015 Франция - Лига 2 Тур 9 Метц1 : 2Ним

Отзывы и комментарии к матчу

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