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Анже - Дижон 9 мая прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
9 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
ЛорьянДижон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Анже - Дижон, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Анже
Анже
Дижон
Дижон
Главные тренеры
Франция Стефан Мулен
Франция Давид Линарес
История личных встреч
22.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Дижон0 : 1Анже
31.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Анже2 : 0Дижон
02.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 23 Анже1 : 0Дижон
15.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 Дижон1 : 3Анже
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Дижон2 : 1Анже
20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Анже2 : 1Дижон
22.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 34 Дижон3 : 2Анже
10.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 4 Анже3 : 1Дижон

Отзывы и комментарии к матчу

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