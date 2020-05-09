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Гран-при Испании прямая трансляция 09 мая 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Каталунья (Барселона, Испания)
Этап 04. Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
09 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК

Формула-1Гран-при Испании

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Испании, которое состоится 09 мая 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 04, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
2 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
3 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Франция Эстебан Окон Alpine
6 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
7 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
8 Мексика Серхио Перес Red Bull
9 Великобритания Ландо Норрис McLaren
10 Испания Фернандо Алонсо Alpine
11 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
12 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
13 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
14 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
15 Великобритания Джордж Расселл Williams
16 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
17 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
18 Германия Мик Шумахер Haas
19 Канада Николас Латифи Williams
20 Россия Никита Мазепин Haas

Отзывы и комментарии к матчу

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