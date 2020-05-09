Гран-при Испании прямая трансляция 09 мая 2021 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром Каталунья (Барселона, Испания)Этап 04. Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
09 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
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Текстовая трансляция
Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Испании, которое состоится 09 мая 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 04, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes AMG F1
|4
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|6
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|8
|Серхио Перес
|Red Bull
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|12
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|16
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|19
|Николас Латифи
|Williams
|20
|Никита Мазепин
|Haas
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