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Манчестер Юнайтед - Лестер 11 мая прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
11 Мая 2021, Вторник. 20:00 МСК. АПЛ, 36-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
НорвичЛестер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Лестер, который запланирован на 11 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
21.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Юнайтед1 : 0Лестер Сити
03.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Лестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
10.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед2 : 1Лестер Сити
23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
26.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед2 : 0Лестер Сити
05.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 24 Лестер Сити0 : 3Манчестер Юнайтед
24.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед4 : 1Лестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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