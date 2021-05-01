Саутгемптон - Кристал Пэлас 11 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Кристал Пэлас, который запланирован на 11 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ральф Хазенхюттль
|Рой Ходжсон
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|02.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|16.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|05.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 1
|03.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|3 : 0
|21.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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