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Саутгемптон - Кристал Пэлас 11 мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
11 Мая 2021, Вторник. 22:15 МСК. АПЛ, 32-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
СаутгемптонКристал Пэлас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Кристал Пэлас, который запланирован на 11 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
30.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
02.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Саутгемптон1 : 2Кристал Пэлас
16.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 5 Кристал Пэлас0 : 1Саутгемптон
05.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 31 Саутгемптон3 : 1Кристал Пэлас
03.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас3 : 0Саутгемптон
21.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Саутгемптон2 : 0Кристал Пэлас

Отзывы и комментарии к матчу

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