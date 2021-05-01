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Осасуна - Кадис 11 мая прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
11 Мая 2021, Вторник. 20:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
ОсасунаКадис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осасуна - Кадис, который запланирован на 11 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
12.09.2020 Испания - Примера Тур 1 Кадис0 : 2Осасуна
19.05.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 39 Кадис0 : 0Осасуна
06.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 20 Осасуна2 : 1Кадис
03.03.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 29 Осасуна1 : 0Кадис
07.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 8 Кадис0 : 2Осасуна
20.09.2017 Кубок Испании 3-й раунд Кадис1 : 0Осасуна

Отзывы и комментарии к матчу

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