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Эльче - Алавес 11 мая прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
11 Мая 2021, Вторник. 21:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
ЭльчеАлавес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эльче - Алавес, который запланирован на 11 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эльче
Эльче
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Алавес0 : 2Эльче
23.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Алавес0 : 0Эльче
21.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 14 Эльче0 : 1Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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