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Наполи - Удинезе 11 мая прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
11 Мая 2021, Вторник. 21:45 МСК. Серия А, 36-й тур
Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
НаполиУдинезе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Удинезе, который запланирован на 11 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Лука Готти
История личных встреч
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе1 : 2Наполи
19.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Наполи2 : 1Удинезе
07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Удинезе1 : 1Наполи
17.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Наполи4 : 2Удинезе
20.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Удинезе0 : 3Наполи
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Наполи4 : 2Удинезе
19.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Наполи1 : 0Удинезе
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Удинезе0 : 1Наполи
15.04.2017 Италия - Серия А Тур 32 Наполи3 : 0Удинезе
19.11.2016 Италия - Серия А Тур 13 Удинезе1 : 2Наполи

Отзывы и комментарии к матчу

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