  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Насьонал - Бенфика 11 мая прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589
11 Мая 2021, Вторник. 20:00 МСК. Примейра, 32-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
ФамаликанБенфика
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Насьонал - Бенфика, который запланирован на 11 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Луиш Баталья Фрейре
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
25.01.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Бенфика1 : 1Насьонал
10.02.2019 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика10 : 0Насьонал
02.09.2018 Португалия - Примейра Тур 4 Насьонал0 : 4Бенфика
05.02.2017 Португалия - Примейра Тур 20 Бенфика3 : 0Насьонал
27.08.2016 Португалия - Примейра Тур 3 Насьонал1 : 3Бенфика
15.05.2016 Португалия - Примейра Тур 34 Бенфика4 : 1Насьонал
11.01.2016 Португалия - Примейра Тур 17 Насьонал1 : 4Бенфика
04.04.2015 Португалия - Примейра Тур 27 Бенфика3 : 1Насьонал
09.11.2014 Португалия - Примейра Тур 10 Насьонал1 : 2Бенфика
18.03.2014 Португалия - Примейра Тур 23 Насьонал2 : 4Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Бенфика - Насьонал 25.01.2021 прямая трансляция
    Бенфика - Насьонал 25.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 25 января 2021, Понедельник. 20:00 МСК. Примейра, 15-й тур Главный судья: Руй Мануэл Гомеш...
  • Насьонал - Порту 18 апреля прямая трансляция
    Насьонал - Порту 18 апреля прямая трансляция
    Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589 18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Примейра, 27-й тур Главный судья: Жоау Педру...
  • Насьонал - Спортинг 07.01.2021 прямая трансляция
    Насьонал - Спортинг 07.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589 8 января 2021, Пятница. 21:00 МСК. Примейра, 13-й тур Главный судья: Мануэл Мота...
  • Насьонал - Брага 28.02.2021 прямая трансляция
    Насьонал - Брага 28.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589 28 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра, 21-й тур Главный судья: Элдер Мальейру...
  • Порту - Насьонал 20.12.2020 прямая трансляция
    Порту - Насьонал 20.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 20 декабря 2020, воскресенье. 23:00 МСК. Примейра. 10-й тур Главный судья: Мануэл Оливейра...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close