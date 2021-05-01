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Спортинг - Боавишта 11 мая прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
11 Мая 2021, Вторник. 22:30 МСК. Примейра, 32-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
СпортингБоавишта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спортинг - Боавишта, который запланирован на 11 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Боавишта
Порту
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
Португалия Жезуалду Феррейра
История личных встреч
27.01.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Боавишта0 : 2Спортинг
23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Боавишта
15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Боавишта1 : 1Спортинг
09.03.2019 Португалия - Примейра Тур 25 Боавишта1 : 2Спортинг
28.10.2018 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 0Боавишта
22.04.2018 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг1 : 0Боавишта
09.12.2017 Португалия - Примейра Тур 14 Боавишта1 : 3Спортинг
08.04.2017 Португалия - Примейра Тур 28 Спортинг4 : 0Боавишта
26.11.2016 Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Спортинг
22.02.2016 Португалия - Примейра Тур 23 Спортинг2 : 0Боавишта

Отзывы и комментарии к матчу

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