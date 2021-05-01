  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кальяри - Фиорентина 12 мая прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
12 Мая 2021, Среда. 19:30 МСК. Серия А, 36-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
КальяриФиорентина
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Фиорентина, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Леонардо Семпличи
Италия Джузеппе Якини
История личных встреч
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Фиорентина1 : 0Кальяри
08.07.2020 Италия - Серия А Тур 31 Фиорентина0 : 0Кальяри
10.11.2019 Италия - Серия А Тур 12 Кальяри5 : 2Фиорентина
15.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Кальяри2 : 1Фиорентина
21.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Фиорентина1 : 1Кальяри
13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Фиорентина0 : 1Кальяри
22.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Кальяри0 : 1Фиорентина
12.03.2017 Италия - Серия А Тур 28 Фиорентина1 : 0Кальяри
23.10.2016 Италия - Серия А Тур 9 Кальяри3 : 5Фиорентина
26.04.2015 Италия - Серия А Тур 32 Фиорентина1 : 3Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Маурицио...
  • Кальяри - Болонья 03.03.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Болонья 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур Главный судья: Марко Ди Белло...
  • Кальяри - Беневенто 06.01.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Беневенто 06.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 6 января 2021, Среда. 14:30 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Эудженио Аббаттиста...
  • Кальяри - Наполи 03.01.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Наполи 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Джанлука...
  • Кальяри - Верона 03 апреля прямая трансляция
    Кальяри - Верона 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А , 29-й тур Главный судья: Даниэле Довери...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close