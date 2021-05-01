Кальяри - Фиорентина 12 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Фиорентина, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Леонардо Семпличи
|Джузеппе Якини
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|5 : 2
|15.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
|22.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|12.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
|23.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 9
|3 : 5
|26.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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