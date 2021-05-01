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Сампдория - Специя 12 мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Мая 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 36-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
СампдорияСпеция
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Специя, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Специя
Специя
1ИталияврЭмиль Аудеро
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
21ИталиязщЛорензо Тонелли
22ЯпониязщМайя Йосида
24ПольшазщБартош Берешиньски
8ИталияпзВалерио Верре
67'
6ШвецияпзОлбин Экдаль
87ИталияпзАнтонио Кандрева
14ЧехияпзЯкуб Янкто
27ИталиянпФабио Квальярелла
23ИталиянпМаноло Габбьядини
62'
10СенегалнпБальде Кейта
62'
38ДанияпзМиккель Дамсгор
67'
94ИталияврИван Проведель
28ХорватиязщМартин Эрлич
21ИспаниязщСальвадор Феррер
20ИталиязщСимоне Бастони
19ИталиязщКлаудио Терци
26ИталияпзТоммазо Побега
75'
88БразилияпзЛео Сена
75'
23ИталияпзРиккардо Сапонара
25ИталияпзДжулио Маджоре
87'
91ИталиянпРоберто Пикколи
46'
17БразилиянпДиего Фариас
11ГананпЭммануэль Гьяси
46'
24АргентинапзНауэль Эстевес
75'
80КолумбияпзКевин Агудело
75'
31ИталиянпДаньеле Верде
87'
Запасные
34ХорватияврКарло Летица
15ГамбиязщОмар Колли
25ИталиязщАлекс Феррари
19ИталиязщВаско Реджини
16НорвегияпзКристоффер Аскильдсен
26ФранцияпзМехди Лери
11УругвайпзГастон Рамирес
18НорвегияпзМортен Торсби
9ИталиянпЭрнесто Торрегросса
20ИталиянпАнтонино ла Гумина
1НидерландыврЙерун Зут
13ИталиязщЭлио Капрадосси
39ИталиязщКристиан Делл'Орко
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
5ИталиязщРиккардо Маркицца
69ИталиязщЛука Виньяли
10ФранцияпзЛюсьен Агум
9БолгариянпАндрей Галабинов
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
11.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Специя2 : 1Сампдория

Отзывы и комментарии к матчу

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