Сампдория - Специя 12 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Специя, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|21
|зщ
|Лорензо Тонелли
|22
|зщ
|Майя Йосида
|24
|зщ
|Бартош Берешиньски
|8
|пз
|Валерио Верре
67'
|6
|пз
|Олбин Экдаль
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|14
|пз
|Якуб Янкто
|27
|нп
|Фабио Квальярелла
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
62'
|10
|нп
|Бальде Кейта
62'
|38
|пз
|Миккель Дамсгор
67'
|94
|вр
|Иван Проведель
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|21
|зщ
|Сальвадор Феррер
|20
|зщ
|Симоне Бастони
|19
|зщ
|Клаудио Терци
|26
|пз
|Томмазо Побега
75'
|88
|пз
|Лео Сена
75'
|23
|пз
|Риккардо Сапонара
|25
|пз
|Джулио Маджоре
87'
|91
|нп
|Роберто Пикколи
46'
|17
|нп
|Диего Фариас
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
46'
|24
|пз
|Науэль Эстевес
75'
|80
|пз
|Кевин Агудело
75'
|31
|нп
|Даньеле Верде
87'
|34
|вр
|Карло Летица
|15
|зщ
|Омар Колли
|25
|зщ
|Алекс Феррари
|19
|зщ
|Васко Реджини
|16
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|26
|пз
|Мехди Лери
|11
|пз
|Гастон Рамирес
|18
|пз
|Мортен Торсби
|9
|нп
|Эрнесто Торрегросса
|20
|нп
|Антонино ла Гумина
|1
|вр
|Йерун Зут
|13
|зщ
|Элио Капрадосси
|39
|зщ
|Кристиан Делл'Орко
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|5
|зщ
|Риккардо Маркицца
|69
|зщ
|Лука Виньяли
|10
|пз
|Люсьен Агум
|9
|нп
|Андрей Галабинов
|Клаудио Раньери
|Винченцо Итальяно
|11.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 1
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