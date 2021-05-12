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Интер - Рома 12 мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 Мая 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 36-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
ИнтерРома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Рома, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Рома2 : 2Интер М
19.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Рома2 : 2Интер М
06.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Интер М0 : 0Рома
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Интер М1 : 1Рома
02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Рома2 : 2Интер М
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Интер М1 : 1Рома
26.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Рома1 : 3Интер М
26.02.2017 Италия - Серия А Тур 26 Интер М1 : 3Рома
02.10.2016 Италия - Серия А Тур 7 Рома2 : 1Интер М
19.03.2016 Италия - Серия А Тур 30 Рома1 : 1Интер М

Отзывы и комментарии к матчу

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