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Лацио - Парма 12 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Мая 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 36-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия)
ЛациоПарма
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лацио - Парма, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лацио
Рим
Парма
Парма
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
21.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Лацио2 : 1Парма
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Парма0 : 2Лацио
09.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Парма0 : 1Лацио
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Лацио2 : 0Парма
17.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Лацио4 : 1Парма
21.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Парма0 : 2Лацио
29.04.2015 Италия - Серия А Тур 33 Лацио4 : 0Парма
07.12.2014 Италия - Серия А Тур 14 Парма1 : 2Лацио
30.03.2014 Италия - Серия А Тур 31 Лацио3 : 2Парма
15.01.2014 Кубок Италии 1/8 финала Лацио2 : 1Парма

Отзывы и комментарии к матчу

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