Лацио - Парма 12 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лацио - Парма, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Симоне Индзаги
|Роберто Д'Аверса
|21.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 1
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 0
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|4 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 2
|29.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 33
|4 : 0
|07.12.2014
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2
|30.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 31
|3 : 2
|15.01.2014
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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