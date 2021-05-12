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Торино - Милан 12 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
12 Мая 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 36-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
ТориноМилан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Милан, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
39ИталияврСальваторе Сиригу
99ИталиязщАлессандро Буонджорно
4БразилиязщЛянцо Силвейра
13ШвейцариязщРикардо Родригес
56'
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
3Бразилиязщ Бремер
8ИталияпзДаньеле Базелли
56'
38ИталияпзРоландо Мандрагора
77ПольшапзКароль Линетти
56'
26ИталиянпФедерико Бонаццоли
11ИталиянпСимоне Дзадза
15АргентиназщКристиан Ансальди
56'
88ВенесуэлапзТомас Ринкон
56'
24ИталиянпСимоне Верди
56'
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
24ДаниязщСимон Кьер
2ИталиязщДавиде Калабрия
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
69'
79Кот-д'ИвуарпзФранк Кессье
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
46'
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
70'
7ИспанияпзСамуэль Кастильехо
21ИспаниянпБраим Диас
63'
12ХорватиянпАнте Ребич
80'
18ФранцияпзСуалихо Мейте
46'
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
63'
5ПортугалиязщДиогу Далот
69'
17ПортугалиянпРафаэл Леау
70'
9ХорватиянпМарио Манджукич
80'
Запасные
90РумынияврРэзван Сава
18КосововрСамир Уйкани
27КосовозщМергим Войвода
7СербияпзСаша Лукич
9ИталиянпАндреа Белотти
19ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
90ИталияврАнтонио Доннарумма
1РумынияврЧиприан Тэтэрушану
46ИталиязщМаттео Габбиа
20ФранциязщПьер Калюлю
13ИталиязщАлессио Романьоли
15НорвегияпзЙенс Хёуге
27ИталиянпДэниел Мальдини
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
12.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Милан0 : 0 5 : 4Торино
09.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Милан2 : 0Торино
17.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Милан1 : 0Торино
28.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Милан4 : 2 ДВТорино
26.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Торино2 : 1Милан
28.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Торино2 : 0Милан
09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Милан0 : 0Торино
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Торино1 : 1Милан
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Милан0 : 0Торино
16.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Торино2 : 2Милан

Отзывы и комментарии к матчу

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