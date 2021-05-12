Торино - Милан 12 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Милан, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|39
|вр
|Сальваторе Сиригу
|99
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|4
|зщ
|Лянцо Силвейра
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
56'
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Бремер
|8
|пз
|Даньеле Базелли
56'
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|77
|пз
|Кароль Линетти
56'
|26
|нп
|Федерико Бонаццоли
|11
|нп
|Симоне Дзадза
|15
|зщ
|Кристиан Ансальди
56'
|88
|пз
|Томас Ринкон
56'
|24
|нп
|Симоне Верди
56'
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|24
|зщ
|Симон Кьер
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
69'
|79
|пз
|Франк Кессье
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
46'
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
70'
|7
|пз
|Самуэль Кастильехо
|21
|нп
|Браим Диас
63'
|12
|нп
|Анте Ребич
80'
|18
|пз
|Суалихо Мейте
46'
|33
|пз
|Раде Крунич
63'
|5
|зщ
|Диогу Далот
69'
|17
|нп
|Рафаэл Леау
70'
|9
|нп
|Марио Манджукич
80'
|90
|вр
|Рэзван Сава
|18
|вр
|Самир Уйкани
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|7
|пз
|Саша Лукич
|9
|нп
|Андреа Белотти
|19
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|90
|вр
|Антонио Доннарумма
|1
|вр
|Чиприан Тэтэрушану
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|15
|пз
|Йенс Хёуге
|27
|нп
|Дэниел Мальдини
|Давиде Никола
|Стефано Пиоли
|12.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 0
|17.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 0
|28.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|26.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 0
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|26.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 0
|16.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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