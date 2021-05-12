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Торино - Милан 12 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
12 Мая 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 36-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
ТориноМилан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Милан, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
12.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Милан0 : 0 5 : 4Торино
09.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Милан2 : 0Торино
17.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Милан1 : 0Торино
28.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Милан4 : 2 ДВТорино
26.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Торино2 : 1Милан
28.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Торино2 : 0Милан
09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Милан0 : 0Торино
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Торино1 : 1Милан
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Милан0 : 0Торино
16.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Торино2 : 2Милан

Отзывы и комментарии к матчу

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