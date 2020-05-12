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Болонья - Дженоа 12 мая прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
12 Мая 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 36-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
БолоньяДженоа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Дженоа, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Болонья
Болонья
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
09.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Дженоа2 : 0Болонья
15.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Болонья0 : 3Дженоа
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Дженоа0 : 0Болонья
10.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Болонья1 : 1Дженоа
16.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Дженоа1 : 0Болонья
24.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Болонья2 : 0Дженоа
30.09.2017 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа0 : 1Болонья
26.02.2017 Италия - Серия А Тур 26 Дженоа1 : 1Болонья
02.10.2016 Италия - Серия А Тур 7 Болонья0 : 1Дженоа
24.04.2016 Италия - Серия А Тур 35 Болонья2 : 0Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

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