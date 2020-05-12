Болонья - Дженоа 12 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Дженоа, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Синиша Михайлович
|Давиде Баллардини
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 0
|15.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 3
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 0
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 0
|24.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|30.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 1
|26.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 1
|02.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 1
|24.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279 23 декабря 2020, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 14 -й тур Главный судья: Даниэле Киффи...
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279 6 января 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Джованни Айрольди...
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279 21 Апреля 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А , 32-й тур Главный судья: Валерио Марини...
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279 27 Февраля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 24-й тур Главный судья: Пьеро...
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279 18 октября 2020, Воскресенье. 13:00 МСК. Серия А, 4 -й тур Главный судья:...