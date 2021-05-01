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Аталанта - Беневенто 12 мая прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
12 Мая 2021, Среда. 21:45 МСК. Серия А, 36-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
АталантаБеневенто
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Беневенто, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Беневенто
Беневенто
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
09.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Беневенто1 : 4Аталанта
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Беневенто0 : 3Аталанта
27.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Аталанта1 : 0Беневенто

Отзывы и комментарии к матчу

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