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Атлетико - Реал Сосьедад 12 мая прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
12 Мая 2021, Среда. 23:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
АтлетикоРеал Сосьедад
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Реал Сосьедад, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
22.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М1 : 1Реал Сосьедад
14.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
27.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М2 : 0Реал Сосьедад
19.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Реал Сосьедад3 : 0Атлетико М
02.12.2017 Испания - Примера Тур 14 Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
04.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Атлетико М1 : 0Реал Сосьедад
05.11.2016 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
01.03.2016 Испания - Примера Тур 27 Атлетико М3 : 0Реал Сосьедад

Отзывы и комментарии к матчу

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