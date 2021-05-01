  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Уэска - Атлетик 12 мая прямая трансляция

Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500
12 Мая 2021, Среда. 21:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
УэскаАтлетик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уэска - Атлетик, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уэска
Уэска
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Хосе Пачета
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
18.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Атлетик Б2 : 0Уэска
18.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Уэска0 : 1Атлетик Б
06.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала Уэска0 : 4Атлетик Б
28.11.2018 Кубок Испании 1/16 финала Атлетик Б4 : 0Уэска
27.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б2 : 2Уэска

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Уэска - Вальядолид 18.10.2020 прямая трансляция
    Уэска - Вальядолид 18.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 18 октября 2020, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига ,  6-й тур Главный судья: Хорхе...
  • Уэска - Сельта 07.03.2021 прямая трансляция
    Уэска - Сельта 07.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 7 Марта 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 26-й тур Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера...
  • Уэска - Эльче 9 апреля прямая трансляция
    Уэска - Эльче 9 апреля прямая трансляция
    Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 9 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 30-й тур Главный судья: Хавьер Альберола Рохас...
  • Уэска - Гранада 21.02.2021 прямая трансляция
    Уэска - Гранада 21.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Сесар Сото Градо...
  • Леванте - Уэска 2 апреля прямая трансляция
    Леванте - Уэска 2 апреля прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 2 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close