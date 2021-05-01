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Сельта - Хетафе 12 мая прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
12 Мая 2021, Среда. 21:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
СельтаХетафе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Хетафе, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сельта
Виго
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Хетафе1 : 1Сельта
07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Хетафе0 : 0Сельта
03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Сельта0 : 1Хетафе
09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Хетафе3 : 1Сельта
01.10.2018 Испания - Примера Тур 7 Сельта1 : 1Хетафе
19.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Хетафе3 : 0Сельта
21.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Сельта1 : 1Хетафе
27.02.2016 Испания - Примера Тур 26 Хетафе0 : 1Сельта
02.10.2015 Испания - Примера Тур 7 Сельта0 : 0Хетафе
26.01.2015 Испания - Примера Тур 20 Хетафе2 : 1Сельта

Отзывы и комментарии к матчу

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