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Челси - Арсенал 12 мая прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
12 Мая 2021, Среда. 22:15 МСК. АПЛ, 36-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
ЧелсиАрсенал
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