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Локомотив - Крылья Советов 12 мая прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
12 Мая 2021, Среда. 20:00 МСК. Кубок России, Финал
ЛокомотивКрылья Советов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Локомотив - Крылья Советов, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. Финал. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
30.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Локомотив М1 : 1Крылья Советов
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов1 : 2Локомотив М
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Локомотив М2 : 2Крылья Советов
19.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов0 : 1Локомотив М
21.09.2017 Кубок России 1/16 финала Крылья Советов3 : 2 ДВЛокомотив М
05.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Крылья Советов0 : 3Локомотив М
27.10.2016 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов1 : 3Локомотив М
21.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Локомотив М0 : 0Крылья Советов
11.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Крылья Советов0 : 0Локомотив М
20.09.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Локомотив М2 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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