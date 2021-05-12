Монпелье - ПСЖ 12 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - ПСЖ, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мишель Дер Закарян
|Маурисио Почеттино
|22.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|4 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|5 : 0
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 3
|30.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|3 : 2
|20.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|5 : 1
|27.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|4 : 0
|23.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 0
|22.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 0
|03.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 0
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