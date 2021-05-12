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Монпелье - ПСЖ 12 мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
12 Мая 2021, Среда. 22:00 МСК. Кубок Франции , 1/2 Финала
МонпельеПСЖ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - ПСЖ, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
22.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 21 ПСЖ4 : 0Монпелье
05.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Монпелье1 : 3ПСЖ
01.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 ПСЖ5 : 0Монпелье
07.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Монпелье1 : 3ПСЖ
30.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Монпелье3 : 2ПСЖ
20.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 ПСЖ5 : 1Монпелье
27.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 23 ПСЖ4 : 0Монпелье
23.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Монпелье0 : 0ПСЖ
22.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 34 ПСЖ2 : 0Монпелье
03.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 16 Монпелье3 : 0ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

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