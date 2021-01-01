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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 13 мая прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
13 Мая 2021, Четверг. 22:15 МСК. АПЛ, 34-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
НорвичЛиверпуль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, который запланирован на 13 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Ливерпуль
17.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
19.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль2 : 0Манчестер Юнайтед
20.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
24.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Юнайтед0 : 0Ливерпуль
16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль3 : 1Манчестер Юнайтед
29.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед1 : 4Ливерпуль
10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
14.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
15.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 34-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
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Промо матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Отзывы и комментарии к матчу

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