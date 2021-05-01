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Вальядолид - Вильярреал 13 мая прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
13 Мая 2021, Четверг. 20:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
ВальядолидВильярреал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Вильярреал, который запланирован на 13 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
История личных встреч
02.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Вильярреал2 : 0Вальядолид
08.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Вальядолид1 : 1Вильярреал
21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Вильярреал2 : 0Вальядолид
08.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Вальядолид0 : 0Вильярреал
30.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Вильярреал0 : 1Вальядолид
25.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Вальядолид1 : 0Вильярреал
25.08.2013 Испания - Примера Тур 2 Вильярреал2 : 1Вальядолид
04.04.2010 Испания - Примера Тур 30 Вальядолид0 : 2Вильярреал
22.11.2009 Испания - Примера Тур 11 Вильярреал3 : 1Вальядолид
19.04.2009 Испания - Примера Тур 31 Вальядолид0 : 0Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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