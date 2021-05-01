Вальядолид - Вильярреал 13 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Вильярреал, который запланирован на 13 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Серхио Гонсалес
|Унаи Эмери
|Иманоль Идьякес
|02.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 0
|08.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 1
|21.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|08.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
|30.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|25.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|25.08.2013
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 1
|04.04.2010
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 2
|22.11.2009
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 1
|19.04.2009
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 0
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