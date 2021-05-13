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Эйбар - Бетис 13 мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
13 Мая 2021, Четверг. 21:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
ЭйбарБетис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Бетис, который запланирован на 13 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
30.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Бетис0 : 2Эйбар
02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Эйбар1 : 1Бетис
04.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Бетис1 : 1Эйбар
05.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Эйбар1 : 0Бетис
22.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Бетис1 : 1Эйбар
07.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Бетис2 : 0Эйбар
20.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Эйбар5 : 0Бетис
16.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Бетис2 : 0Эйбар
25.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Эйбар3 : 1Бетис
08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Эйбар1 : 1Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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