Гранада - Реал Мадрид 13 мая прямая трансляция

90+3'
Финальный свисток! Мадридский «Реал» с крупным счётом переиграл «Гранаду» — 4:1. Благодаря этой победе «сливочные» опережают «Барселону» и забираются на второе место таблицы Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!90+2'Суарес подстроился под удар с лёта из пределов штрафной, но из положения вне игры.
90+1'
Три дежурные минуты добавлены ко второму тайму.
89'
«Реал» владеет мячом, но при этом никуда не торопится.
87'
Куртуа и на выходе надёжно сыграл, забрав мяч в руки у линии штрафной.
85'
Куртуа совершил красочный сэйв, в прыжке среагировав на удар Кина из пределов мадридской штрафной!
83'
2:6 — статистика по голевым моментам. Неплохо у «Реала» сегодня обстоят дела с реализацией.
81'
Патрисио Перес
Перес заменил Санчеса.
79'
Асенсио обработал мяч на углу вратарской, но дальше перемудрил, запустив мяч выше ворот.
77'
Браим Диас
Бензема отправился отдыхать. Диас появился на поле.
76'
1:4
Карим Бензема
ГОЛ! Руи Силва побежал страховать оборону за пределы штрафной, но только облегчил задачу для Бензема, который отправил мяч в пустые ворота!
75'
1:3
Альваро Одриосола
ГОЛ! Добавили — и вернули преимущество в два гола! Азар получил передачу в лицевую, откуда прострелил в центр штрафной, а Одриосола, здорово набежав, пробил под перекладину!
74'
«Реал» вновь переходит на активные действия в атаке. Пытаются гости вернуть комфортный отрыв в два мяча.
72'
Домингош Кина
Кина двинул Азара по ногам, за что и выхватил карточку.
71'
1:2
Хорхе Молина
ГОЛ! Проникли хозяева в штрафную, с ударом Суареса Куртуа справился, отразив мяч, но прямо на Молину, который в касание добавил в цель!
70'
По-прежнему хозяева неплохо контролируют мяч, но лишь с позволения соперника.
68'
Адриан Марин
Марин заменил Пуэртаса.
67'
Домингош Кина
Кина заменил Бриса.
67'
Суарес пасом в касание обострил атаку «Гранады», далее Соро забросил на дальнюю штангу, но Луис не попал с лёта по мячу!
65'
Получила «Гранада» мяч, но есть у хозяев проблемы с продвижением к чужим воротам.
63'
Начо
Начо в центре поля скосил Молину — железный повод показать жёлтую карточку.
62'
Эден Азар
И ещё одна замена «Реала». Азар вошёл в игру. Винисиус покинул поле.
62'
Иско
Иско вместо Вальверде.
62'
Марко Асенсио
Асенсио заменил Родриго.
60'
Начо справа прострелил низом в штрафную, но Родриго накрыли при попытке нанести удар!
58'
Модрич покатил мяч в штрафную хозяев, после чего Винисиус с острого угла нанёс удар — Руи Силва контролировал ближнюю штангу!
56'
Право на угловой получили хозяева, но подача в направлении рослого Дуарте не прошла.
54'
Альберто Соро
Соро вошёл в игру. заменив Вико.
54'
Луис Суарес
Двойную замену приготовила «Гранада». Суарес вместо Мачиса.
53'
Ян Брис
Бриз за грубую игру удостоился «горчичника».
51'
Каземиро рисковал получить карточку за фол у чужой штрафной, но судья простил бразильца.
49'
Лука Модрич
Модрич пошёл в агрессивный отбор, врезавшись в Бриса — бесспорная жёлтая карточка.
48'
Брис грубо встретил Винисиуса в центре поля — фол, но без карточки.
46'
Альваро Одриосола
Одриосола вместо Парка — замена «Реала» в перерыве матча.
45+2'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме мадридский «Реал» отправил два мяча в ворота безмотивационной «Гранады»: Лука Модрич отличился на 17-й минуте, а Родриго упрочил преимущество в компенсированное время. Хорошая заявка мадридцев на победу!45+1'0:2 Родриго ГОЛ! Парк здорово отборолся в центре поля, протолкнув мяч на ход Родриго, который ворвался в штрафную и ударом низом поразил дальний угол ворот!
45'
Пошла атака «Реала» после перехвата в центре поля, но Винисиус не стал искать партнёров, пробив из пределов штрафной — Руи Силва справился!
43'
Гутьеррес поддержал атаку гостей, но при обработке упустил мяч за боковую.
41'
Хорхе Молина
Молина в подкате сбил Каземиро — ещё одна жёлтая карточка.
40'
Милитао ещё один фол совершил, но быстро извинился.
39'
Мачис со стандартного положения закрутил мяч в штрафную «Реала» — прямо в руки Куртуа.
38'
Эдер Милитао
Милитао зацепил ноги Молины, за что получил жёлтую карточку — первую в матче.
35'
«Реал» не спешит развивать атаку, предпочитая держать мяч на своей половине.
33'
Вальверде разогнал атаку гостей, затем нашёл Бензема в штрафной, но тот с строго угла пробил неудачно — в сторону от ворот полетел мяч.
32'
«Гранада» перешла на позиционное нападение. Редкий эпизод или изменение характера игры?
30'
Мачис с левого фланга выполнил высокую подачу в штрафную «Реала» — никто не дотянулся до мяча.
29'
Куртуа надёжно сыграл на выходе из ворот, опередив Молину.
27'
Вальверде сделал передачу на ход Парку, который ворвался в штрафную и пробил низом — мяч прокатился вдоль ворот «Гранады»!
25'
Пошёл заброс из глубины в направлении Родриго, но мяч улетел за пределы поля.
23'
Хорошую атаку с ударом провели хозяева, но чуть раньше судья зафиксировал фол в атаке — замечена игра рукой.
22'
Вальверде — на поле! Парк подключился в атаку «Реала» правым краем, но не сумел сохранить мяч.
20'
Оказывают уругвайцу помощь уже за пределами поля, но должен вернуться в игру.
19'
Вальверде окружили врачи — травму получил полузащитник «Реала».
17'
0:1
Лука Модрич
ГОЛ! Гутьеррес с левого фланга сместился в центр, а далее исполнил шикарный заброс в штрафную за спины защитникам, а уже Модрич мяч подхватил и низом пробил точно в цель — между ног вратаря!16'Гутьеррес успел к мячу после паса в лицевую, но уже передачу из сложного положения выполнить не сумел.
15'
Ещё один корнер получили гости, но и этот стандарт не довели до момента у ворот.
13'
Родриго совершил подачу в штрафную «Гранады», откуда Бензема головой пробил в ближний нижний угол ворот — Руи Силва вытащил сложнейший мяч!
11'
«Гранада» пока очень компактно защищается, но не забывает выходить в контратаки.
9'
Винисиус и Родриго в одной атаке угрожали воротам хозяев, но их удары цели не достигли!
7'
Разнообразили гости игру атакой через правый край, но Парка в подкате остановили, помешав выполнить подачу в штрафную.
5'
Второй корнер заработали мадридцы. Модрич выполнил подачу во вратарскую «Гранады», где Руи Силва безжалостно кулаком двинул по мячу!
3'
Разыграли гости угловой, но ничего интересного у ворот Руи Силвы не приключилось.
2'
У «Реала» прошла первая проникающая передача в чужую штрафную, но Родриго не дали пробить с близкого расстояния!
1'
Матч начался! «Гранада» разыграла мяч с центра поля!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Гранада» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.