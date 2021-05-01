Гранада - Реал Мадрид 13 мая прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+3' Финальный свисток! Мадридский «Реал» с крупным счётом переиграл «Гранаду» — 4:1. Благодаря этой победе «сливочные» опережают «Барселону» и забираются на второе место таблицы Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!90+2'Суарес подстроился под удар с лёта из пределов штрафной, но из положения вне игры.

90+1' Три дежурные минуты добавлены ко второму тайму.

89' «Реал» владеет мячом, но при этом никуда не торопится.

87' Куртуа и на выходе надёжно сыграл, забрав мяч в руки у линии штрафной.

85' Куртуа совершил красочный сэйв, в прыжке среагировав на удар Кина из пределов мадридской штрафной!

83' 2:6 — статистика по голевым моментам. Неплохо у «Реала» сегодня обстоят дела с реализацией.

81' Патрисио Перес Перес заменил Санчеса.

79' Асенсио обработал мяч на углу вратарской, но дальше перемудрил, запустив мяч выше ворот.

77' Браим Диас Бензема отправился отдыхать. Диас появился на поле.

76' 1:4 Карим Бензема ГОЛ! Руи Силва побежал страховать оборону за пределы штрафной, но только облегчил задачу для Бензема, который отправил мяч в пустые ворота!

75' 1:3 Альваро Одриосола ГОЛ! Добавили — и вернули преимущество в два гола! Азар получил передачу в лицевую, откуда прострелил в центр штрафной, а Одриосола, здорово набежав, пробил под перекладину!

74' «Реал» вновь переходит на активные действия в атаке. Пытаются гости вернуть комфортный отрыв в два мяча.

72' Домингош Кина Кина двинул Азара по ногам, за что и выхватил карточку.

71' 1:2 Хорхе Молина ГОЛ! Проникли хозяева в штрафную, с ударом Суареса Куртуа справился, отразив мяч, но прямо на Молину, который в касание добавил в цель!

70' По-прежнему хозяева неплохо контролируют мяч, но лишь с позволения соперника.

68' Адриан Марин Марин заменил Пуэртаса.

67' Домингош Кина Кина заменил Бриса.

67' Суарес пасом в касание обострил атаку «Гранады», далее Соро забросил на дальнюю штангу, но Луис не попал с лёта по мячу!

65' Получила «Гранада» мяч, но есть у хозяев проблемы с продвижением к чужим воротам.

63' Начо Начо в центре поля скосил Молину — железный повод показать жёлтую карточку.

62' Эден Азар И ещё одна замена «Реала». Азар вошёл в игру. Винисиус покинул поле.

62' Иско Иско вместо Вальверде.

62' Марко Асенсио Асенсио заменил Родриго.

60' Начо справа прострелил низом в штрафную, но Родриго накрыли при попытке нанести удар!

58' Модрич покатил мяч в штрафную хозяев, после чего Винисиус с острого угла нанёс удар — Руи Силва контролировал ближнюю штангу!

56' Право на угловой получили хозяева, но подача в направлении рослого Дуарте не прошла.

54' Альберто Соро Соро вошёл в игру. заменив Вико.

54' Луис Суарес Двойную замену приготовила «Гранада». Суарес вместо Мачиса.

53' Ян Брис Бриз за грубую игру удостоился «горчичника».

51' Каземиро рисковал получить карточку за фол у чужой штрафной, но судья простил бразильца.

49' Лука Модрич Модрич пошёл в агрессивный отбор, врезавшись в Бриса — бесспорная жёлтая карточка.

48' Брис грубо встретил Винисиуса в центре поля — фол, но без карточки.

46' Начался второй тайм!

46' Альваро Одриосола Одриосола вместо Парка — замена «Реала» в перерыве матча.

45+2' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме мадридский «Реал» отправил два мяча в ворота безмотивационной «Гранады»: Лука Модрич отличился на 17-й минуте, а Родриго упрочил преимущество в компенсированное время. Хорошая заявка мадридцев на победу!45+1'0:2 Родриго ГОЛ! Парк здорово отборолся в центре поля, протолкнув мяч на ход Родриго, который ворвался в штрафную и ударом низом поразил дальний угол ворот!

45' Пошла атака «Реала» после перехвата в центре поля, но Винисиус не стал искать партнёров, пробив из пределов штрафной — Руи Силва справился!

43' Гутьеррес поддержал атаку гостей, но при обработке упустил мяч за боковую.

41' Хорхе Молина Молина в подкате сбил Каземиро — ещё одна жёлтая карточка.

40' Милитао ещё один фол совершил, но быстро извинился.

39' Мачис со стандартного положения закрутил мяч в штрафную «Реала» — прямо в руки Куртуа.

38' Эдер Милитао Милитао зацепил ноги Молины, за что получил жёлтую карточку — первую в матче.

35' «Реал» не спешит развивать атаку, предпочитая держать мяч на своей половине.

33' Вальверде разогнал атаку гостей, затем нашёл Бензема в штрафной, но тот с строго угла пробил неудачно — в сторону от ворот полетел мяч.

32' «Гранада» перешла на позиционное нападение. Редкий эпизод или изменение характера игры?

30' Мачис с левого фланга выполнил высокую подачу в штрафную «Реала» — никто не дотянулся до мяча.

29' Куртуа надёжно сыграл на выходе из ворот, опередив Молину.

27' Вальверде сделал передачу на ход Парку, который ворвался в штрафную и пробил низом — мяч прокатился вдоль ворот «Гранады»!

25' Пошёл заброс из глубины в направлении Родриго, но мяч улетел за пределы поля.

23' Хорошую атаку с ударом провели хозяева, но чуть раньше судья зафиксировал фол в атаке — замечена игра рукой.

22' Вальверде — на поле! Парк подключился в атаку «Реала» правым краем, но не сумел сохранить мяч.

20' Оказывают уругвайцу помощь уже за пределами поля, но должен вернуться в игру.

19' Вальверде окружили врачи — травму получил полузащитник «Реала».

17' 0:1 Лука Модрич ГОЛ! Гутьеррес с левого фланга сместился в центр, а далее исполнил шикарный заброс в штрафную за спины защитникам, а уже Модрич мяч подхватил и низом пробил точно в цель — между ног вратаря!16'Гутьеррес успел к мячу после паса в лицевую, но уже передачу из сложного положения выполнить не сумел.

15' Ещё один корнер получили гости, но и этот стандарт не довели до момента у ворот.

13' Родриго совершил подачу в штрафную «Гранады», откуда Бензема головой пробил в ближний нижний угол ворот — Руи Силва вытащил сложнейший мяч!

11' «Гранада» пока очень компактно защищается, но не забывает выходить в контратаки.

9' Винисиус и Родриго в одной атаке угрожали воротам хозяев, но их удары цели не достигли!

7' Разнообразили гости игру атакой через правый край, но Парка в подкате остановили, помешав выполнить подачу в штрафную.

5' Второй корнер заработали мадридцы. Модрич выполнил подачу во вратарскую «Гранады», где Руи Силва безжалостно кулаком двинул по мячу!

3' Разыграли гости угловой, но ничего интересного у ворот Руи Силвы не приключилось.

2' У «Реала» прошла первая проникающая передача в чужую штрафную, но Родриго не дали пробить с близкого расстояния!

1' Матч начался! «Гранада» разыграла мяч с центра поля!