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Гранада - Реал Мадрид 13 мая прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
13 Мая 2021, Четверг. 23:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
ГранадаРеал Мадрид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Реал Мадрид, который запланирован на 13 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада
Реал Мадрид
Мадрид
1ПортугалияврРуи Силва
17Испаниязщ Кини
6ИспаниязщХерман Санчес
81'
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
2ГваделупазщДимитри Фулкье
14ИспанияпзФеде Вико
54'
4ФранцияпзМаксим Гоналон
8КамерунпзЯн Брис
67'
10ИспанияпзАнтонио Пуэртас
67'
11ВенесуэланпДарвин Мачис
54'
23ИспаниянпХорхе Молина
26ИспанияпзАльберто Соро
54'
7КолумбиянпЛуис Суарес
54'
18ИспаниязщАдриан Марин
67'
12ПортугалияпзДомингош Кина
67'
3АргентиназщПатрисио Перес
81'
1БельгияврТибо Куртуа
6Испаниязщ Начо
3БразилиязщЭдер Милитао
35ИспаниязщМигель Гутьеррес
28ИспанияпзМарвин Парк
46'
10ХорватияпзЛука Модрич
14Бразилияпз Каземиро
15УругвайпзФедерико Вальверде
62'
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
62'
9ФранциянпКарим Бензема
77'
25Бразилиянп Родриго
62'
19ИспаниязщАльваро Одриосола
46'
22Испанияпз Иско
62'
11ИспаниянпМарко Асенсио
62'
7БельгиянпЭден Азар
62'
24Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
77'
Запасные
13ИспанияврАарон Эскандель
35ПортугалияврЖоау Кошта
28ИспаниязщПепе Санчес
26ИспанияврДиего Альтубе
13УкраинаврАндрей Лунин
31ИспанияпзАнтонио Бланко
8ГерманияпзТони Кроос
Главные тренеры
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ФранцияЗинедин Зидан
История личных встреч
23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Реал Мадрид2 : 0Гранада
13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Гранада1 : 2Реал Мадрид
05.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Реал Мадрид4 : 2Гранада
06.05.2017 Испания - Примера Тур 36 Гранада0 : 4Реал Мадрид
07.01.2017 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид5 : 0Гранада
07.02.2016 Испания - Примера Тур 23 Гранада1 : 2Реал Мадрид
19.09.2015 Испания - Примера Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Гранада
05.04.2015 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид9 : 1Гранада
01.11.2014 Испания - Примера Тур 10 Гранада0 : 4Реал Мадрид
25.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Реал Мадрид2 : 0Гранада
Текстовая трансляция
90+3'
Финальный свисток! Мадридский «Реал» с крупным счётом переиграл «Гранаду» — 4:1. Благодаря этой победе «сливочные» опережают «Барселону» и забираются на второе место таблицы Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!90+2'Суарес подстроился под удар с лёта из пределов штрафной, но из положения вне игры.
90+1'
Три дежурные минуты добавлены ко второму тайму.
89'
«Реал» владеет мячом, но при этом никуда не торопится.
87'
Куртуа и на выходе надёжно сыграл, забрав мяч в руки у линии штрафной.
85'
Куртуа совершил красочный сэйв, в прыжке среагировав на удар Кина из пределов мадридской штрафной!
83'
2:6 — статистика по голевым моментам. Неплохо у «Реала» сегодня обстоят дела с реализацией.
81'
 
Патрисио Перес
Перес заменил Санчеса.
79'
Асенсио обработал мяч на углу вратарской, но дальше перемудрил, запустив мяч выше ворот.
77'
 
Браим Диас
Бензема отправился отдыхать. Диас появился на поле.
76'
1:4
Карим Бензема
ГОЛ! Руи Силва побежал страховать оборону за пределы штрафной, но только облегчил задачу для Бензема, который отправил мяч в пустые ворота!
75'
1:3
Альваро Одриосола
ГОЛ! Добавили — и вернули преимущество в два гола! Азар получил передачу в лицевую, откуда прострелил в центр штрафной, а Одриосола, здорово набежав, пробил под перекладину!
74'
«Реал» вновь переходит на активные действия в атаке. Пытаются гости вернуть комфортный отрыв в два мяча.
72'
 
Домингош Кина
Кина двинул Азара по ногам, за что и выхватил карточку.
71'
1:2
Хорхе Молина
ГОЛ! Проникли хозяева в штрафную, с ударом Суареса Куртуа справился, отразив мяч, но прямо на Молину, который в касание добавил в цель!
70'
По-прежнему хозяева неплохо контролируют мяч, но лишь с позволения соперника.
68'
 
Адриан Марин
Марин заменил Пуэртаса.
67'
 
Домингош Кина
Кина заменил Бриса.
67'
Суарес пасом в касание обострил атаку «Гранады», далее Соро забросил на дальнюю штангу, но Луис не попал с лёта по мячу!
65'
Получила «Гранада» мяч, но есть у хозяев проблемы с продвижением к чужим воротам.
63'
 
Начо
Начо в центре поля скосил Молину — железный повод показать жёлтую карточку.
62'
 
Эден Азар
И ещё одна замена «Реала». Азар вошёл в игру. Винисиус покинул поле.
62'
 
Иско
Иско вместо Вальверде.
62'
 
Марко Асенсио
Асенсио заменил Родриго.
60'
Начо справа прострелил низом в штрафную, но Родриго накрыли при попытке нанести удар!
58'
Модрич покатил мяч в штрафную хозяев, после чего Винисиус с острого угла нанёс удар — Руи Силва контролировал ближнюю штангу!
56'
Право на угловой получили хозяева, но подача в направлении рослого Дуарте не прошла.
54'
 
Альберто Соро
Соро вошёл в игру. заменив Вико.
54'
 
Луис Суарес
Двойную замену приготовила «Гранада». Суарес вместо Мачиса.
53'
 
Ян Брис
Бриз за грубую игру удостоился «горчичника».
51'
Каземиро рисковал получить карточку за фол у чужой штрафной, но судья простил бразильца.
49'
 
Лука Модрич
Модрич пошёл в агрессивный отбор, врезавшись в Бриса — бесспорная жёлтая карточка.
48'
Брис грубо встретил Винисиуса в центре поля — фол, но без карточки.
46'
Начался второй тайм!
46'
 
Альваро Одриосола
Одриосола вместо Парка — замена «Реала» в перерыве матча.
45+2'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме мадридский «Реал» отправил два мяча в ворота безмотивационной «Гранады»: Лука Модрич отличился на 17-й минуте, а Родриго упрочил преимущество в компенсированное время. Хорошая заявка мадридцев на победу!45+1'0:2 Родриго ГОЛ! Парк здорово отборолся в центре поля, протолкнув мяч на ход Родриго, который ворвался в штрафную и ударом низом поразил дальний угол ворот!
45'
Пошла атака «Реала» после перехвата в центре поля, но Винисиус не стал искать партнёров, пробив из пределов штрафной — Руи Силва справился!
43'
Гутьеррес поддержал атаку гостей, но при обработке упустил мяч за боковую.
41'
 
Хорхе Молина
Молина в подкате сбил Каземиро — ещё одна жёлтая карточка.
40'
Милитао ещё один фол совершил, но быстро извинился.
39'
Мачис со стандартного положения закрутил мяч в штрафную «Реала» — прямо в руки Куртуа.
38'
 
Эдер Милитао
Милитао зацепил ноги Молины, за что получил жёлтую карточку — первую в матче.
35'
«Реал» не спешит развивать атаку, предпочитая держать мяч на своей половине.
33'
Вальверде разогнал атаку гостей, затем нашёл Бензема в штрафной, но тот с строго угла пробил неудачно — в сторону от ворот полетел мяч.
32'
«Гранада» перешла на позиционное нападение. Редкий эпизод или изменение характера игры?
30'
Мачис с левого фланга выполнил высокую подачу в штрафную «Реала» — никто не дотянулся до мяча.
29'
Куртуа надёжно сыграл на выходе из ворот, опередив Молину.
27'
Вальверде сделал передачу на ход Парку, который ворвался в штрафную и пробил низом — мяч прокатился вдоль ворот «Гранады»!
25'
Пошёл заброс из глубины в направлении Родриго, но мяч улетел за пределы поля.
23'
Хорошую атаку с ударом провели хозяева, но чуть раньше судья зафиксировал фол в атаке — замечена игра рукой.
22'
Вальверде — на поле! Парк подключился в атаку «Реала» правым краем, но не сумел сохранить мяч.
20'
Оказывают уругвайцу помощь уже за пределами поля, но должен вернуться в игру.
19'
Вальверде окружили врачи — травму получил полузащитник «Реала».
17'
0:1
Лука Модрич
ГОЛ! Гутьеррес с левого фланга сместился в центр, а далее исполнил шикарный заброс в штрафную за спины защитникам, а уже Модрич мяч подхватил и низом пробил точно в цель — между ног вратаря!16'Гутьеррес успел к мячу после паса в лицевую, но уже передачу из сложного положения выполнить не сумел.
15'
Ещё один корнер получили гости, но и этот стандарт не довели до момента у ворот.
13'
Родриго совершил подачу в штрафную «Гранады», откуда Бензема головой пробил в ближний нижний угол ворот — Руи Силва вытащил сложнейший мяч!
11'
«Гранада» пока очень компактно защищается, но не забывает выходить в контратаки.
9'
Винисиус и Родриго в одной атаке угрожали воротам хозяев, но их удары цели не достигли!
7'
Разнообразили гости игру атакой через правый край, но Парка в подкате остановили, помешав выполнить подачу в штрафную.
5'
Второй корнер заработали мадридцы. Модрич выполнил подачу во вратарскую «Гранады», где Руи Силва безжалостно кулаком двинул по мячу!
3'
Разыграли гости угловой, но ничего интересного у ворот Руи Силвы не приключилось.
2'
У «Реала» прошла первая проникающая передача в чужую штрафную, но Родриго не дали пробить с близкого расстояния!
1'
Матч начался! «Гранада» разыграла мяч с центра поля!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Гранада» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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