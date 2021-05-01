  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Гранада - Реал Мадрид 13 мая прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
13 Мая 2021, Четверг. 23:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
ГранадаРеал Мадрид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Реал Мадрид, который запланирован на 13 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Франция Зинедин Зидан
История личных встреч
23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Реал Мадрид2 : 0Гранада
13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Гранада1 : 2Реал Мадрид
05.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Реал Мадрид4 : 2Гранада
06.05.2017 Испания - Примера Тур 36 Гранада0 : 4Реал Мадрид
07.01.2017 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид5 : 0Гранада
07.02.2016 Испания - Примера Тур 23 Гранада1 : 2Реал Мадрид
19.09.2015 Испания - Примера Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Гранада
05.04.2015 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид9 : 1Гранада
01.11.2014 Испания - Примера Тур 10 Гранада0 : 4Реал Мадрид
25.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Реал Мадрид2 : 0Гранада
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Гранада» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Гранада - Реал Мадрид прямая трансляция 13.07.2020
    Гранада - Реал Мадрид прямая трансляция 13.07.2020
    Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 13 июля 2020, понедельник. 23:00 МСК. 36-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме Латре...
  • Гранада - Эйбар 22 апреля прямая трансляция
    Гранада - Эйбар 22 апреля прямая трансляция
    Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 22 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме...
  • Гранада - Сельта 31.01.2021 прямая трансляция
    Гранада - Сельта 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 31 января 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 21-й тур Главный судья: Карлос Дель...
  • Гранада - Реал Сосьедад 14 марта прямая трансляция
    Гранада - Реал Сосьедад 14 марта прямая трансляция
    Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 14 Марта 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 27-й тур Главный судья: Пабло Гонсалес...
  • Хетафе - Гранада 25.10.2020 прямая трансляция
    Хетафе - Гранада 25.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000 25 октября 2020, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига ,  7-й тур Главный...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close