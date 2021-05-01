Гранада - Реал Мадрид 13 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Реал Мадрид, который запланирован на 13 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Диего Пенас Мартинес
|Зинедин Зидан
|23.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 2
|05.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|4 : 2
|06.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 4
|07.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|5 : 0
|07.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 2
|19.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 0
|05.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 29
|9 : 1
|01.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 4
|25.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
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