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РБ Лейпциг - Боруссия Д 13 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
13 Мая 2021, Четверг. 21:45 МСК. Кубок Германии, Финал
ЛейпцигБавария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке РБ Лейпциг - Боруссия Д, который запланирован на 13 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии, Финал. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Хорватия Эдин Терзич
История личных встреч
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия Д3 : 2РБ Лейпциг
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 РБ Лейпциг1 : 3Боруссия Д
20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг0 : 2Боруссия Д
17.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д3 : 3РБ Лейпциг
19.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг0 : 1Боруссия Д
26.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д4 : 1РБ Лейпциг
03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 РБ Лейпциг1 : 1Боруссия Д
14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия Д2 : 3РБ Лейпциг
04.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия Д1 : 0РБ Лейпциг
10.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 2 РБ Лейпциг1 : 0Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

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