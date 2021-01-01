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Ньюкасл - Манчестер Сити 14 мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
14 Мая 2021, Пятница. 22:00 МСК. АПЛ, 36-й тур
НьюкаслМанчестер Сити
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ньюкасл - Манчестер Сити, который запланирован на 14 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Англия Стив Брюс
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Сити2 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити3 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Манчестер Сити
19.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 27 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
03.10.2015 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити6 : 1Ньюкасл Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Промо матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Отзывы и комментарии к матчу

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