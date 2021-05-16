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Онлайн трансляции
Суббота 15 мая

21:45  it Рома - Лацио 22:00  en Брайтон - Вест Хэм 22:30  pt Риу Аве - Порту
Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
22:00  fr Монако - Ренн 22:00  fr Ницца - Страсбург 22:00  fr Лилль - Сент-Этьен
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Рубин - Ротор 16 мая прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
16 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 30-й тур
РубинРотор
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рубин - Ротор, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рубин
Казань
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Таджикистан Юрий Михайлович Батуренко
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
18.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин3 : 0Ротор
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ротор1 : 3Рубин
18.07.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Рубин1 : 1Ротор
03.07.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ротор0 : 1Рубин
16.08.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Рубин1 : 0Ротор
24.05.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ротор3 : 1Рубин

Отзывы и комментарии к матчу

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