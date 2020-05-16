Локомотив - Урал 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Локомотив - Урал, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марко Николич
|Юрий Александрович Матвеев
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 1
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|4 : 0
|22.05.2019
|Кубок России
|Финал
|1 : 0
|19.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 2
|23.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 2
|12.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 2
|26.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|2 : 1
|17.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 2
|02.05.2017
|Кубок России
|Финал
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
28 Июля 2013 | 3-й тур РФПЛ...
05 августа 2013 | 4-й тур РФПЛ...
03 ноября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 15-й тур...
Футбол | Чемпионат России 2012/13 | Премьер Лига | 21-й тур Смотреть онлайн Спартак Москва - Локомотив | Прямая видео трансляция матча Начало...
Футбол | Чемпионат России 2013/14 | Премьер Лига | 10-й тур Смотреть онлайн Урал - Локомотив | Прямая видео трансляция...