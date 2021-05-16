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Суббота 15 мая

21:45  it Рома - Лацио 22:00  en Брайтон - Вест Хэм 22:30  pt Риу Аве - Порту
Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
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Динамо - ЦСКА 16 мая прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
16 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 30-й тур
Динамо МЦСКА
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Динамо Москва - ЦСКА, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Хорватия Ивица Олич
История личных встреч
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 ЦСКА3 : 1Динамо М
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 0ЦСКА
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА0 : 1Динамо М
05.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 2Динамо М
03.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М0 : 0ЦСКА
09.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 2Динамо М
23.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М0 : 0ЦСКА
24.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 0Динамо М
18.02.2016 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2016 ЦСКА2 : 1Динамо М
04.10.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М0 : 2ЦСКА

Отзывы и комментарии к матчу

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